Football - Liverpool joue avec les nerfs de Salah

Au micro de Sky Sports Mo Salah a déclaré: «Personne au club ne me parle de quoi que ce soit, donc je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir. J'ai déjà dit que je voulais gagner à nouveau la Premier League et la Ligue des champions. C'est une grande chose à gagner. J'essaie simplement de la gagner encore et encore. Une partie de notre travail consiste à gagner des trophées.»

Fin de contrat en 2023

L'ancien joueur du FC Bâle avait pourtant clairement fait un appel du pied à Liverpool plus tôt dans l’année. Il avait répondu à la chaîne de télévision norvégienne TV2 : «Si vous me demandez, je dis que je veux rester aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je veux donner 100 % aux gens qui me montrent de l'amour tout le temps.»