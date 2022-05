Football : Liverpool n’abdique pas mais perd Fabinho

Les Reds ont battu Aston Villa (2-1) pour revenir à égalité de points avec Manchester City en tête de la Premier League. Mais Fabinho s’est blessé.

À gauche, Sadio Mane célèbre son but avec Diogo Jota and Jordan Henderson.

Les Citizens restent devant les Reds à la différence de but (+68 contre +65) et joueront mercredi à Wolverhampton, eux aussi pour un match décalé de la 33e journée.

La tuile pour Fabinho

Il s’agit du 12e but du Sénégalais depuis début février et l’arrivée de Luis Diaz, un recrutement qui, loin de menacer sa place dans le onze de départ a au contraire donné une nouvelle facette à Mané, utilisé plus souvent et avec succès en «faux neuf».