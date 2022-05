Football : Liverpool ouvre la porte à Manchester City

Les Reds ont peut-être perdu gros, samedi, en laissant filer deux points face à Tottenham (1-1). Les Citizens de Pep Guardiola peuvent faire un grand pas vers le titre dimanche.

Ce nul n’arrange pas non plus Tottenham, toujours cinquième et une longueur derrière Arsenal, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la C1, qui reçoit Leeds dimanche.