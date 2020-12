L’erreur incroyable du gardien de l’Ajax. keystone-sda.ch

L'Inter s'est relancé en allant gagner à Mönchengladbach au terme d'un match enlevé. Le Borussia, qui n'alignait qu'un Suisse, Yann Sommer, au coup d'envoi, est toujours en tête de cette poule B où tout reste possible. Les « Poulains » avaient égalisé juste avant la mi-temps, mais les Intéristes étaient trop puissants. Darmian et Lukaku (deux fois) leur ont donné la victoire et de l'espoir.

Zakaria est entré à la pause et a évolué en défense centrale. Embolo, lui, a fait son apparition en deuxième période. Son principal « fait de gloire » ? Une position illicite alors que Pléa pensait avoir égalisé et complété son hat-trick. Le but a finalement été annulé par la VAR. « Gladbach » se déplacera la semaine prochaine avec huit points au compteur chez le Real Madrid, battu en début de soirée à Donetsk (2-0) et qui pointe à une longueur. Les Lombards, eux, ont cinq points et recevront le Shakhtar, à qui ils rendent deux unités. Le suspense sera total.

16e de finale Ajax-Atalanta

Liverpool a pour sa part passé la rampe dans le groupe D, en battant chichement l'Ajax Amsterdam (1-0). Les « Reds » ont patienté jusqu'à l'heure de jeu et une erreur incompréhensible du gardien Onana pour faire la différence. Le jeune Curtis Jones a marqué son premier but européen, reprenant un ballon que le gardien néerlandais pensait bizarrement laisser filer en cinq mètres...

Le suspense reste entier pour la deuxième place, puisque l'Atalanta a eu toutes les peines du monde à arracher le nul à domicile face aux Danois de Midtjylland (1-1). Scholz a puni les Italiens dès la 13e minute, d'une volée bien placée. Romero a égalisé en fin de rencontre. Les Amstellodamois et les Bergamasques ont respectivement sept et huit points, avant la dernière journée où les premiers recevront les seconds. Un vrai 16e de finale.

Marseille gagne enfin

Le Bayern Munich n'avait plus grand chose à jouer, mais est tout de même allé à Madrid pour empêcher l’Atlético de se qualifier (1-1). Emmenés par un excellent Joao Felix, buteur à la 26e minute, les Espagnols ont été repris in extremis par un penalty de Müller (86e). C’est la première fois que le coach bavarois Flick ne gagne pas en CL… Dans ce groupe A, le déplacement des « Colchoneros » en Autriche dans une semaine vaudra son pesant de cacahuètes.