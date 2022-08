Football : Liverpool perd des plumes d’entrée

Mohamed Salah, bien que buteur, et Liverpool ont été malmenés par Tim Ream et Fulham.

Après une première demi-heure probante, ce sont les Cottagers qui ont ouvert le score au terme d’une action rapide partie de leur camp, lors de laquelle six joueurs ont touché le ballon. L’attaquant serbe Aleksandar Mitrovic est monté plus haut que Trent Alexander-Arnold au second poteau, à la réception d’un centre de l’ancien Lyonnais Kenny Tete (1-0, 32e).