Football en Angleterre : Liverpool perd deux points dans les arrêts de jeu

Nouvelle désillusion pour les Reds: tenus en échec par Newcastle (1-1), ils ont manqué l’occasion de récupérer la 4e place du classement.

Pool via REUTERS

Une flopée d'occasions ratées, une première égalisation annulée dans le temps additionnel, avant une deuxième validée, et Liverpool a été tenu en échec samedi par Newcastle (1-1), ratant la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Avec 54 points après 33 journées, les Reds restent 6e, une longueur derrière les Londoniens de Chelsea et West Ham qui s'affrontent en fin d'après-midi (18h30). Xherdan Shaqiri est, de son côté, resté sur le banc.

Toujours privé de Fabian Schär, blessé, Newcastle, qui restait sur 7 points pris en 3 matches, a confirmé sa bonne passe et porte son avance sur la zone rouge à 9 unités.

Des supporters en colère

Mais les joueurs de Liverpool ont essayé de ne pas se laisser distraire de leur match par toute cette agitation. Jürgen Klopp avait opté pour un onze résolument offensif avec Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah et Diogo Jota ensemble sur la pelouse au coup d'envoi.

Début tonitruant

Une option qui a rapidement porté ses fruits avec un but magnifique de l'Égyptien, auteur d'un contrôle orienté sur une balle en cloche, suivi d'une reprise en demi-volée pour l'ouverture du score (1-0, 3e).

Mais en dépit de ce départ canon, Liverpool a tremblé jusqu'au bout, la faute à un manque de réalisme terrible devant le but. Jota (24e, 28e), Mané (27e, 40e) et Salah (36e) auraient dû tuer le match dès la première période, avant que Firmino (57e) et Mané (80e), encore, ne ratent aussi des occasions très nettes.