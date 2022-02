Football : Liverpool pique et Chelsea souffre

Samedi lors de la 26e journée du championnat d’Angleterre, les Reds ont renversé Norwich (3-1) en trois minutes. Les Blues ont été plus laborieux et n’ont finalement battu Crystal Palace que 1-0.

Pour la deuxième fois en une semaine, Liverpool a douté par moments, après une première période où son adversaire, dernier du classement après ce match, a bien défendu et s’est montré menaçant en contre-attaque. Les «Canaries» ont même ouvert le score au retour des vestiaires, après que la défense a laissé Josh Sargent s’infiltrer trop librement dans la surface et servir Milan Rashica, plus prompt que Joel Matip (48e, 0-1).