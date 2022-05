Football: Liverpool-Real Madrid retardé, la sécurité du Stade de France pointée du doigt

Les deux formations sortent d’une saison épuisante; pour ne pas les citer, Sadio Mané et Momo Salah disputeront ce soir leur 70e match de la saison (alors que toi, après 20 minutes en vétérans à Tolochenaz tu demandes une assistance respiratoire). Néanmoins, Reds et Merengue n’ont pas failli et ont rempli leurs objectifs. Le Real a remporté la 35e Liga de son histoire tandis que Liverpool est passé à quelques minutes d’un sacre en Premier League la semaine dernière (les Reds ont terminé à un point de Manchester City). Les Anglais ont néanmoins décroché cette saison la FA Cup ainsi que la League Cup. Cette Ligue des Champions serait donc, pour l’un et pour l’autre, la belle cerise sur, d’ores et déjà, un très bon gâteau.