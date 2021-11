Football – A la pause, Liverpool domine et mène face à un Atético réduit à 10

Première période totalement maîtrisée par Liverpool qui a inscrit très rapidement deux buts mais qui a dompté les Colchoneros d’une manière déroutante. Les hommes du Cholo Simeone n’ont rien pu faire face à la solidité défensive et la force offensive des Reds. Liverpool a été de deux crans au-dessus durant ces 45 minutes. Rajoutons à cela un M. Makkelie qui a voulu faire le clown et qui a, de par sa décision de sanctionner d’un rouge - ridicule - Felipe, gâché la suite de ce choc. Nous verrons si l’Atlético aura les forces mentales et physiques pour revenir dans ce match mais cela semble compromis. Surtout si Liverpool se montre tout autant impressionnant durant la deuxième période.