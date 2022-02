Football – Liverpool remporte une finale de League Cup complètement folle

Les Reds ont remporté leur neuvième Coupe de la Ligue face à Chelsea au bout d’un match plein et d’une séance de 22 tirs au but (0-0, 11-10 tab). Fou.

Konaté, Robertson and Co jubilent. Kepa Arrizabalaga vient de rater le penalty qui offre à Liverpool la Coupe de Ligue 2022. AFP

Pour une fois, Thomas Tuchel a fait tout faux. Au bout de 120 minutes ébouriffantes d’intensité, le coach allemand de Chelsea a choisi de sortir Edouard Mendy, sans doute le meilleur gardien du monde, pour lui substituer Kepa Arrizabalaga et ses statistiques de «tueur de penalty». Un choix osé – «à la van Gaal» – qui allait se retourner contre les Londoniens puisque le Basque regarda les onze tirs adverses le transpercer. Et lorsque se fut son tour de frapper, 22e tireur d’une séance presque parfaite, Kepa envoya son ballon dans les tribunes de Wembley. Jürgen Klopp et ses Reds pouvaient jubiler: ils venaient d’ajouter un titre qui boudait le club d’Anfield depuis 2012.

Mais comment donc cette finale a-t-elle restée vierge de but durant 120 minutes? A priori, on serait tenté d’attribuer ce miracle à la (mal)chance et aux prouesses de deux acteurs inattendus. D’abord le gardien remplaçant de Liverpool, Caoimhin Kelleher, dont les reflexes à bout portant ont sauvé les Reds aux deux extrémités du temps réglementaire: sur une reprise de Pulisic après seulement six minutes et sa copie depuis la gauche signée Lukaku au confins du temps additionnel.

Le deuxième homme décisif, lui, était positionné devant un écran: il s’agit de l’arbitre vidéo de cette finale. En choisissant de disséquer le coup franc qui amena au but de Joël Matip, ce dernier alerta Monsieur Stuart Atwell sur la position et l’action suspectes de Virgil van Dijk – pourtant toujours loin du ballon – en amont de la remise décisive de Mané. Verdict: le défenseur néerlandais était jugé coupable d’un bloc réalisé depuis une position de hors jeu. Une décision justifiable mais si dépendante d’une utilisation minutieuse de l’outil vidéo qu’elle ne manquera pas de relancer le débat à son sujet.

Si vous ajoutez les parades d’Edouard Mendy, les trois buts annulés à Chelsea (Havertz 2x, Lukaku) pour des hors-jeux parfois infinitésimaux et le poteau trouvé par Mason Mount, vous comprenez pourquoi cette séance de tirs au but tenait du miracle avant de virer au psychodrame.