Football : Liverpool se fait piéger

Liverpool a été repris par West Bromwich Albion en fin de match (1-1), alors qu’il menait au score et dans le jeu. Les Reds conservent malgré tout la tête de Premier League.

Sadio Mane avait ouvert le score pour Liverpool et croyait avoir fait le plus dur.

Accroché par West Bromwich Albion, ultra-défensif et réaliste (1-1), Liverpool a manqué une belle occasion de prendre encore plus de champ en tête de la Premier League lors de la 15e journée.

Alors que la plupart de leurs poursuivants avaient lâché des points samedi, les Reds ne comptent finalement que 3 points d’avance sur leur nouveau dauphin et rival local Everton.

Avec une tactique extrêmement défensive en première période, deux rideaux denses de joueurs dans les 30 derniers mètres, il avait décidé de se battre avec ses maigres armes: la combattivité et la détermination.

Un plan qui a failli tomber à l’eau dès la 12e minute quand Sadio Mané, à la réception d’une belle passe entre les lignes de Joel Matip, a contrôlé le ballon et repris de volée en pleine course pour ouvrir le score (1-0, 12e).

Et ils ont fini par être récompensés sur un corner joué en deux temps et une tête de Semi Ajayi, dont on a cru qu’elle allait ressortir après avoir heurté le poteau, mais qui a fini par revenir derrière la ligne en raison de l’effet donné au ballon (1-1, 82e).