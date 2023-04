Football: Liverpool se rapproche, Leicester espère

Mohamed Salah et Liverpool peuvent encore rêver d’Europe pour la saison prochaine

Avec 50 points, les Reds n’ont plus que trois longueurs de retard sur Tottenham (5e) qui a un déplacement très difficile à Newcastle, 4e avec 56 pts, dimanche, et qui doit venir leur rendre visite le 30 avril.

Un ancien d’Anfield, Neco Williams, a remis les siens à égalité à la 51e mais la défense de Nottingham s’est complètement arrêtée de jouer sur un coup franc en pensant Jota hors-jeu, quatre minutes plus tard, pour laisser le Portugais redonner l’avantage aux locaux (2-1, 55e) avec son quatrième but en deux matches.

Aston Villa en embuscade

Dans le bas du classement, Leicester a su se remettre d’un but contre le cours du jeu des Wolves, après une énorme erreur de Youri Tielemans à 35 mètres de ses buts, convertie par Matheus Cunha (0-1, 13e).

Les Foxes ont trouvé les ressources morales pour repartir de l’avant et un pénalty obtenu par Jamie Vardy a permis à Kelechi Iheanacho d’égaliser avant la pause (1-1, 37e).

Après avoir beaucoup poussé, c’est le Belge Timothy Castagne, à un quart d’heure de la fin, qui a inscrit le but victorieux qui permet à Leicester de sortir de la zone rouge (17e) à la différence de but devant Everton (18e) revenu avec un nul (0-0) de Crystal Palace.

Dans les autres matches, Brentford et Aston Villa n’ont pas réussi à se départager et les hommes d’Unai Emery, 6e, restent en embuscade pour l’Europe, mais avec un à trois matches en plus que leurs rivaux.