Leicester cède face à la folie Leeds

Avec 39 points, les Foxes passent 4e, alors que Leeds (12e) fait une excellente opération dans la course au maintien. Les Peacocks comptent 29 points, soit 15 de plus que le premier relégable, Fulham.

Chelsea garde le contact

Pour son deuxième match, Tuchel avait reconduit son système à trois centraux et deux pistons latéraux, tout en effectuant quatre changements par rapport au 0-0 de mercredi contre Wolverhampton: Timo Werner, Marcos Alonso, Tammy Abraham et Mason Mount étaient titulaires au coup d'envoi.

Le système a confirmé sa solidité défensive, Burnley n'ayant pas tiré au but de tout le match, et les Londoniens ont, cette fois, trouvé le chemin des filets.

Le premier but est venu d'un contre rapidement mené et bien suivi par César Azpilicueta, parti de son poste de défenseur central pour se trouver à la réception d'une passe intelligente de Callum Hudson-Odoï et placer une frappe puissante victorieuse (1-0, 40e).

Le second but, superbe, a été l’œuvre d'Alonso, qui a enchaîné contrôle de la poitrine, de la cuisse et reprise de volée au coin des six mètres (2-0, 84e).