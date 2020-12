Football : Liverpool s’impose en patron et s’accroche à Tottenham

Les Reds n’ont pas fait de cadeaux à Wolverhampton, dimanche. La victoire était obligatoire pour ne pas laisser fuir les Spurs, qui ont battu Arsenal.

Liverpool et Tottenham se partagent la tête de la Premier League, dimanche soir, après la 11e journée. Les Reds ont écrasé Wolverhampton 4-0 et les Spurs ont battu Arsenal 2-0). De son côté, Leicester s’est relancé en allant gagner (2-1) chez le dernier Sheffield United.

Une franche réussite

Malheureusement pour eux, le contrôle a été trop long et Mohamed Salah, qui traînait dans les parages a récupéré la balle et marqué (1-0, 24e).

Georginio Wijnaldum, d’une belle frappe brossée (2-0, 58e), Joel Matip de la tête (3-0, 67e) et un but contre son camp de Nelson Semedo (4-0, 78e) ont permis de faire de ces retrouvailles avec le public une franche réussite.

Tottenham fait service minimum

Encore une fois, le duo Harry Kane-Son Heung-min a fait la différence dans un match «mourinhesque» au possible, avec deux buts en contre et une deuxième période passée à gérer l’avantage.

L’Anglais a servi le Coréen qui a marqué d’une magnifique frappe enroulée pour l’ouverture du score (1-0, 13e), et le second a rendu la pareille au premier, qui a placé une frappe surpuissante sous la barre en angle fermé pour le 2-0 (45+1).

Il s’agit déjà des 10e et 11e buts sur lesquels les deux compères combinent depuis le début de la saison et leurs 30e et 31e depuis qu’ils jouent ensemble. Seuls Didier Drogba et Frank Lampard pour Chelsea ont fait mieux (36 buts).