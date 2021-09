Football : Liverpool tient la cadence

Les Reds se sont imposés 3-0 face à une équipe de Leeds comptant un expulsé après une heure de jeu. Ils obtiennent ainsi leur dixième point en quatre matchs.

Avec un succès maîtrisé à Leeds (3-0), réduit à dix à l’heure de jeu, Liverpool a rejoint Manchester United et Chelsea en tête de la Premier League, dimanche, lors de la 4e journée. Avec 10 points et une différence de buts de +8, les Reds sont à égalité parfaite avec leurs rivaux, un total que peut espérer égaler aussi leur voisin Everton qui reçoit Burnley lundi soir.

Un Leeds-Liverpool est toujours la promesse d’un grand spectacle de football et celui-ci n’a pas failli à la règle, même s’il a été terni par l’horrible blessure du jeune milieu des Reds, Harvey Elliott (18 ans). Titulaire pour son troisième match de suite, il a été victime, vers l’heure de jeu, d’un tacle par derrière du Néerlandais Pascal Struijk, sans doute plus maladroit que méchant, mais qui l’a laissé avec la jambe fléchie dans un angle pas naturel et a entraîné l’expulsion directe de son adversaire, sur les recommandations de l’arbitre en charge de la VAR.