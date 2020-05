Festival

Livestream en pleine salle d'opération

Visions du Réel se poursuit, avec plein de nouveaux films à découvrir, toujours en ligne et gratuitement.

Pour cette seconde partie de festival, de nouvelles sélections sont disponibles sur la Toile. À commencer par Grand Angle, avec ce documentaire irréel que l'on conseille fortement: «Mirror, Mirror on the Wall». Le réalisateur Sascha Schöberl y suit le Dr. Han, chirurgien plasticien star en Chine. L'homme, qui déclenche l'effervescence à chacune de ses apparitions, est autant obsédé par la perfection et le culte du corps que par le nombre de clics sur ses livestream et de ses followers sur Weibo (célèbre réseau social en Chine). Car dans son cabinet, on livestream tout de A à Z: l'arrivée de la cliente, les discussions, et surtout la totalité de l'opération, prenons au hasard l'augmentation mammaire. Tandis que Dr. Han place les implants, la cliente se filme en souriant, les flashs crépitent, et le public derrière les vitres se hisse sur la pointe des pieds pour ne rien manquer du spectacle. À la fois flippant, affligeant et stupéfiant.