Journée de la bonne action: «Living Library»: pour emprunter des personnes à la place des livres

Une opinion est vite faite. Mais on ne sait pas si elle est vraie. Dans les «Living Libraries», on peut jouer la carte de la sécurité et demander directement à ceux dont il est question.

Pourquoi vivre le polyamour? Qu'est-ce que ça fait d'être alcoolique et en surpoids? Et pourquoi fuit-on l'Érythrée? De nombreuses personnes préfèrent trouver elles-mêmes les réponses à ces questions plutôt que d'en parler avec celles et ceux qui vivent ces situations. Cela conduit à des clichés et des préjugés: on ne va pas vers l'autre de cette manière. Ce que l'on appelle les «Living Libraries» (voir encadré) s’opposent à cette façon de faire. En Suisse, il en existe notamment à Zurich, Bâle et Zoug. Voici ce qu'il en est des «bibliothèques de livres vivants».

Une première au festival de Roskilde La première «Living Library» a eu lieu en 2000 sous le nom «Menneske Biblioteket» lors du festival de Roskilde. Elle a été lancée par l'initiative danoise des jeunes de Stop Volden (Stop à la violence). L'offre a été bien accueillie: pendant les quatre jours, environ 1000 personnes ont emprunté des livres. D'autres éditions ont suivi, dans le pays, puis à l’étranger et enfin dans des pays plus éloignés. Aujourd'hui, les «Living Libraries» ont lieu dans plus de 80 pays. En 2003, le concept a été intégré dans un programme pour la jeunesse soutenu par le Conseil de l'Europe.

Une bibliothèque vivante? Qu'est-ce que c'est?

Il ne s'agit pas de lieux fixes, mais de manifestations publiques où l'on emprunte des personnes au lieu de livres. En d'autres termes, au lieu de se plonger dans des histoires fictives ou de lire sur d'autres personnes, on apprend à connaître les histoires de vie véritables de personnes réelles et directement de ces dernières.

Pourquoi existe-t-il des bibliothèques vivantes?

Elles doivent permettre de lutter contre les préjugés. «C’est tout à fait différent lorsque je rencontre quelqu'un et que je fais vraiment sa connaissance ou lorsque je ne fais que parler de lui», explique Gudrun Sachse, journaliste et co-organisatrice de la «Living Library» de Zoug. La personne qui «emprunte» reçoit ses informations quasiment à la source et peut poser les questions qui l'intéressent vraiment: «Pourquoi une femme porte-t-elle le voile? Par conviction? Parce qu'elle y est obligée? Ou parce qu'elle se sent plus en sécurité? De telles questions sont autorisées et souhaitées», explique Gudrun. Cela donne un tout autre regard sur les conditions de vie de la personne en face.

Peut-on vraiment tout demander?

Oui, toutes les questions sont permises, même des questions personnelles ou critiques, à condition que le thème du «livre» soit au centre de l'attention. Mais cela ne signifie pas que les «livres» répondent à toutes les questions: «Si c'est trop personnel ou s'ils se sentent mal à l'aise dans une situation, ils peuvent mettre leur veto», explique Gudrun Sachse à propos des règles en vigueur lors de la manifestation zougoise. «Ils ne doivent pas tout raconter, mais seulement ce qu'ils sont d’accord de partager.» Et l'expérience montre que c'est déjà beaucoup. Le temps passé à deux passe souvent trop vite.

Quels sont les «sortes» de «Living Libraries»?

L'offre varie d'un événement à l'autre. En règle générale, les «livres» sont toujours des personnes envers lesquelles il existe des préjugés. Il s'agit de personnes aux biographies particulières qui sont souvent confrontées au quotidien à un rejet, à un désavantage sous-jacent ou à une discrimination ouverte, ou qui sont perçues de manière stéréotypée. Ainsi, en Suisse, on a déjà pu «emprunter», entre autres, un ex-détenu, un banquier privé, une juive, une personne séropositive, un alcoolique, un aveugle, un croque-mort, une bodybuildeuse et la mère d'un enfant victime de harcèlement moral. Les personnes qui ont dû fuir leur pays ont également été abordées. En raison de la guerre en Ukraine, une Russe et une Ukrainienne ont répondu aux questions en septembre 2022 à Zurich.

Comment fonctionne le «prêt» dans les «Living Libraries»?

C'est très similaire au prêt dans une bibliothèque classique: au préalable, il est possible de s'informer sur les thèmes des livres disponibles - via de courtes biographies qui, comme dans le cas de la «Living Library» de Zoug, peuvent être consultées soit sur les pages des organisateurs ou, comme à Zurich, directement à l'arrivée sur le lieu de la manifestation, auprès de ceux que l'on appelle les bibliothécaires, dans la zone d'accueil. Une fois que l'on s'est décidé pour un «livre», on l'emprunte. A condition qu'il soit encore disponible. Comme dans une bibliothèque classique. Mais contrairement à cette dernière, on n'emporte pas chez soi un livre emprunté dans une «Living Library», mais on s'assoit avec lui à une table pendant 30 minutes. «C’est un peu comme un blind date ou un speed dating», explique Gudrun Sachse. On boit un verre ensemble, on discute et on apprend à se connaître. Au bout d'une demi-heure, on rend le «livre» et, si on le souhaite, on en emprunte un autre.

Dans les «Living Libraries», seulement deux personnes parlent en général ensemble: n'est-ce pas une goutte d'eau dans l'océan de la lutte contre les préjugés?

Bien sûr, les histoires de vie des «livres» pourraient d'un coup toucher davantage de personnes si on les mettait à disposition d'un plus grand public. Mais une grande partie de l'échange serait alors perdue, selon Gudrun: «Les situations en tête-à-tête sont tout simplement plus intimes. Les emprunteurs osent alors poser des questions plus nombreuses et plus concrètes, et les livres parlent alors plus librement.» L'intimité qui en résulte entre le «livre» et la personne qui l'emprunte permet ensuite de transmettre ce qui a été appris de première main. «Une telle rencontre marque les esprits: soudain, le juif, le réfugié ou l'ex-alcoolique ne sont plus des êtres abstraits, mais des personnes que l'on a réellement rencontrées. Cela apporte de la proximité et fait vraiment tomber les préjugés.» Et ce non seulement chez les personnes qui étaient sur place, mais aussi dans leur entourage, «car ce qui a été vécu est ensuite raconté à d’autres».

Les «livres» profitent-ils aussi de leur participation?

Oui, eux aussi apprennent des choses lors des rencontres, sur les personnes qui les ont empruntées, mais aussi sur eux-mêmes. Car selon la «Living Library» de Zurich, l'échange les amène eux aussi à réfléchir sur eux-mêmes, «sur le modèle de rôle choisi ou sur leur propre passé».

Gudrun Sachse cite un autre effet positif des «Living Libraries»: selon son expérience, cela fait tout simplement du bien aux «livres» d'être perçus «comme une personne, un individu». Lors de la dernière «Living Library» à Zoug, un jeune Erythréen était présent et s'est réjoui de voir que des personnes s'intéressaient à sa personne, à sa vie. «Dans la vie de tous les jours, il est souvent mis dans le même sac que les autres Erythréens, selon la devise 'tu es Erythréen, tu dois être comme ça’».



