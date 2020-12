Coronavirus en Suisse : Livraison des vaccins sous haute surveillance

L’armée est responsable des cartons à pizza les plus précieux de Suisse. Chaque carton contient 975 doses de vaccin de Pfizer et Biontech. Un «trésor» qui se protège.

À première vue, cela ressemble à des cartons à pizza, mais dans chaque emballage se trouvent 195 flacons avec chacun cinq doses du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et Biontech.

La plus grande action de vaccination de l’histoire suisse met également l’armée à contribution. Elle prend en charge les vaccins à la frontière, les stocke dans des endroits tenus secrets et approvisionne les cantons en continu. Coup d’œil à la Pharmacie de l’armée à Ittigen (BE).