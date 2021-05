Brésil - «Livrés à des narcotrafiquants» à cause d'un vol de viande

Brésil : Deux jeunes noirs tués sauvagement pour un vol de viande

La famille des deux hommes affirme qu’ils ont été remis à des narcotrafiquants par les vigiles d’un supermarché après avoir volé de la viande.

Bruno et Yan Barros, 29 et 19 ans, un homme et son neveu, auraient été tués «à cause d’un vol présumé d’aliments. Selon leur famille, des vigiles les ont livrés à des narcotrafiquants», a expliqué la Secrétariat aux droits de l’homme de l’État de Bahia dans un communiqué.