Suisse romande

Livreurs de journaux mobilisés contre une baisse de salaire

Selon le syndicat Unia, Epsilon, filiale de La Poste, veut revoir les contrats des distributeurs de médias à la baisse. Les salariés demandent le retrait du plan de restructuration.

«Tous les matins, nous nous levons à 4 heures, par tous les temps, afin de permettre aux lecteurs d’avoir leur journal dans la boîte. Durant la pandémie, nous n’avons jamais arrêté», a témoigné Aquilino, un porteur de journaux, employé par Epsilon, filiale de La Poste. «Et maintenant, au lieu d’une prime, notre patron veut nous baisser notre salaire, déjà bas. C’est un manque de respect, on ne mérite pas ça», a renchéri son collègue José. Jeudi matin, ils étaient une vingtaine, soutenus par le syndicat Unia, à exposer leur situation devant le bâtiment occupé par le géant jaune à Montbrillant.

Quelque 200 personnes travaillant à la distribution matinale des journaux, à Genève et Lausanne, sont concernées par une restructuration annoncée par Epsilon début mai. «L’entreprise veut baisser les conditions au minimum légal, a dénoncé Alessandro Pelizzari. Au menu, diminutions des salaire, des compensations pour horaires de nuit et du treizième salaire.» Les salariés demandent le retrait de ces mesures. Le secrétaire régional d’Unia est revenu sur une saga entamée en 2018. «A l’époque, les salaires versés étaient illégaux, car en-dessous des minima», a-t-il détaillé. Au final, les travailleurs ont vu leurs rétributions augmentées et l’entreprise a dû payer 600’000 fr. d’arriérés.