Livreurs fâchés avec la chaîne du froid

Ce que dit la loi

La chaîne du froid ne doit pas être interrompue. C’est l’ordonnance du Département fédéral de l’Intérieur sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires qui le prévoit. Des dérogations sont toutefois possibles pendant une courte période, «si la préparation, le transport, l’entreposage et la remise de la denrée alimentaire ou le service l’exigent», et à condition que cela ne soit «pas préjudiciable à la santé des consommateurs». A noter que c’est la température directement prise sur le produit qui fait foi, et non la température à laquelle il a été exposé.