Genève - Livreurs virés en masse: Smood prêt à embaucher

Lorsque l’affaire avait éclaté, début avril, il était question de quelque 240 livreurs licenciés à Genève et dans le canton de Vaud, sur fond de litige entre AlloService et Smood. Cette dernière société en avait déjà récupéré plusieurs dizaines, en particulier sur Vaud, mais n’entendait pas aller plus loin. Il restait depuis 150 travailleurs sur le carreau, 120 à Genève et 30 sur Vaud, calcule Umberto Bandiera.