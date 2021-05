États-Unis : Liz Cheney évincée de la hiérarchie républicaine

Très critique par rapport à Donald Trump, l’élue républicaine Liz Cheney a été évincée de la direction de son propre camp politique.

Liz Cheney «n’a aucune personnalité et n’a rien à apporter de bon à notre vie politique ou à notre pays», a commenté l’ex-magnat de l’immobilier dans un communiqué.

Éloigner Trump d’une seconde présidence

«Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que l’ancien président ne s’approche plus jamais du Bureau ovale», a réagi Liz Cheney, après le verdict.

«Le pays a besoin d’un parti républicain fort qui se fonde sur les principes fondamentaux du patriotisme, et je m’engage à garantir que cela soit de cette façon que le parti aille de l’avant», a insisté la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney.

Sa faute aux yeux de Donald Trump? Dénoncer sans relâche le «grand mensonge» perpétré par le milliardaire lorsqu’il affirme, contre toute évidence, que la dernière élection présidentielle lui a été «volée». Et l’accuser d’avoir incité la violence des manifestants pro-Trump lors de l’assaut meurtrier du Capitole.

Joe Biden de son côté reçoit mercredi en fin de matinée à la Maison-Blanche les quatre chefs du Congrès: les démocrates Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, et Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, ainsi que les républicains Kevin McCarthy, à la tête de la minorité à la Chambre, et Mitch McConnell, numéro un des républicains au Sénat. Il s’agit d’une première pour Joe Biden.

«Cette réunion ne se centrera pas sur l’avenir du parti républicain», a-t-elle souligné, en épinglant les divisions qui agitent le «Grand Old Party».

Influence de l’ex-président

L’élue du Wyoming était apparue ces derniers jours résignée à perdre sa place de numéro trois du parti à la Chambre. Mais non sans exhorter les républicains à tourner le dos «au culte de la personnalité Trump». Et mardi soir, elle a donné un discours cinglant contre son ennemi. «Rester silencieux et ignorer le mensonge» sur la fraude électorale présumée «enhardit le menteur», a-t-elle lancé dans un hémicycle pratiquement vide.