États-Unis : Liz Cheney va affrontera la décision des républicains

Les républicains voteront mercredi pour décider s’ils évincent ou non de leur hiérarchie Liz Cheney, tombée en disgrâce pour ses vives critiques de Donald Trump.

Getty Images via AFP

Fille de l’ancien vice-président américain Dick Cheney, cette dernière est chargée, en tant que numéro trois ou «conference chair», de porter le message des républicains aussi bien en interne qu’auprès des électeurs. Un rôle d’autant plus crucial que les élections parlementaires des «midterms» de 2022 approchent, et que le parti espère reprendre la majorité au Congrès.

Or Donald Trump reste très populaire auprès des électeurs républicains, et de nombreux parlementaires se montrent convaincus qu’ils ne pourront pas regagner la Chambre et le Sénat sans son soutien. Le magnat de l’immobilier a mis tout son poids contre Liz Cheney, «une imbécile va-t-en-guerre qui n’a rien à faire dans la hiérarchie».