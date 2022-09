Royaume-Uni : Liz Truss choisit des ministres issus de la diversité pour les postes clés

Pour la première fois de son histoire, le Royaume-Uni ne compte pas d’homme blanc aux quatre plus gros postes de son gouvernement. Ces nouveaux ont quand même le parcours classique de l’élite.

Liz Truss est donc la troisième femme à diriger le gouvernement britannique, après Margaret Thatcher et Theresa May. Elle a été élue par la majorité des 142’000 adhérents votants du Parti conservateur, principalement des hommes âgés et blancs, face à Rishi Sunak, petit-fils d’immigrés indiens. Après avoir été reçue par la reine Elizabeth II en Écosse, elle a annoncé, mardi, son gouvernement. James Cleverly est le premier noir à devenir chef de la diplomatie du Royaume-Uni: il a grandi dans le sud-est de Londres, avec une mère originaire de Sierra Leone.