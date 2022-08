Grande-Bretagne : Liz Truss devrait succéder à Boris Johnson

La candidate au poste de Premier ministre et leader du parti conservateur, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

D’ici quelques jours, les Britanniques connaîtront le nom de leur nouveau Premier ministre et, sauf grosse surprise, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss succédera à Boris Johnson à Downing Street, héritant d’une situation économique et sociale particulièrement difficile. Les sondages la donnent largement en tête des intentions de vote: 32 points d’avance selon YouGov. Les membres du parti conservateur ont jusqu’au 2 septembre pour se prononcer et le résultat sera annoncé le 5.