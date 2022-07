Grande-Bretagne : Liz Truss est donnée favorite face à Rishi Sunak

Jeudi, les choses se précisaient dans la course à la succession du Premier ministre Boris Johnson, avec une tendance penchant pour Liz Truss, selon les bookmakers.

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss commence la phase finale de la course à Downing Street en étant donnée favorite par les bookmakers face à l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak , dont elle attaque le bilan économique. Au lendemain de leur qualification pour le face-à-face final , qui sera tranché par les membres du Parti conservateur et le résultat proclamé le 5 septembre, les deux candidats ont exposé leurs projets dans la presse.

«Enracinée dans les valeurs conservatrices»

L’ancien ministre des Finances a pourtant affirmé jeudi soir qu’il était le mieux placé pour battre le Labour lors des prochaines élections générales. «Si vous regardez tous les sondages que nous avons et que vous voyez ce qu’ils disent, il est assez clair que je suis la personne la mieux placée pour battre (le chef de l’opposition) Kier Starmer aux prochaines élections (prévues d’ici à la fin 2024)», a-t-il affirmé sur la chaîne LBC.

Dans le quotidien populaire «Daily Mail», Liz Truss a mis en avant son approche «enracinée dans les valeurs conservatrices» et une baisse immédiate de la pression fiscale, qui se trouve au plus haut «depuis 70 ans». Elle promet ainsi de revenir sur la hausse récente des prélèvements sociaux, de suspendre la taxe prélevée sur les factures d’énergie pour aider les énergies vertes, ainsi qu’un budget d’urgence. Lors d’une interview jeudi matin sur la BBC, elle a expliqué qu’elle aurait voulu que «Boris continue en tant que Premier ministre», malgré la succession de scandales, «mais il n’avait plus le soutien» du parti au Parlement.