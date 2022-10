Royaume-Uni : Liz Truss est ravie, Charles III cache sa joie et Twitter se marre

Grand moment de malaise à Buckingham Palace. Bien malgré lui, le roi Charles III a de nouveau fait hurler de rire les internautes de par sa spontanéité. Après l’épisode du stylo , c’est celui de sa rencontre avec Liz Truss qui a provoqué un torrent de réactions hilares sur Twitter. Mercredi, le fils d’Elizabeth II tenait sa première réunion hebdomadaire avec la Première ministre britannique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette perspective n’a pas semblé l’enchanter.

Une courte séquence devenue virale sur les réseaux sociaux et repérée par le Huffington Post montre Liz Truss faisant son entrée dans le cabinet du roi, toute guillerette. «Majesté, c’est un plaisir de vous revoir», lui lance-t-elle avec enthousiasme. Charles III, lui, a bien du mal à cacher sa grosse fatigue: «De retour? Oh là là… Oh là là… Enfin bon», marmonne-t-il, avant de poursuivre sa conversation avec la Première ministre.