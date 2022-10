Royaume-Uni : Liz Truss lutte pour sa survie devant le Parlement

La Première ministre britannique, au plus mal dans les sondages, va répondre aux questions des députés, ce mercredi. En plus, avec 10,1% en septembre, l’inflation a atteint un sommet en 40 ans.

Rejetée par l’opinion, contestée au sein de sa propre majorité, après six semaines au pouvoir, Liz Truss voit déjà son autorité réduite en lambeaux.

La Première ministre britannique Liz Truss, plus impopulaire que jamais, affronte mercredi les députés pour la première fois depuis l’humiliant abandon de son programme économique. Ce n’est que sa troisième séance du rendez-vous hebdomadaire des questions au Parlement, mais il est déjà question de survie politique pour Liz Truss, dans cet exercice oratoire pour lequel elle est nettement moins à l’aise que son prédécesseur, Boris Johnson.

Après les baisses d'impôts non financées, c'est, mercredi, la perspective d'une révision inférieure à l'inflation des pensions de retraite qui suscite la colère et fait la Une de la presse britannique.