Succession de Johnson : Liz Truss promet d’agir «immédiatement» face à la crise

La grande favorite pour succéder à Boris Johnson à Downing Street, Liz Truss , a promis dimanche d’agir «immédiatement» face à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, refusant toutefois de détailler son projet à la veille de l’annonce des résultats. «Je vais agir si je suis élue Première ministre. Je vais agir immédiatement sur les factures et l’offre d’énergie car je pense que ça va de pair», a déclaré Liz Truss sur la BBC.

La cheffe de la diplomatie de 47 ans devrait, sauf coup de théâtre, devenir lundi la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni, succédant à Boris Johnson poussé à la démission début juillet après des mois de scandales. Mais si elle est élue, Liz Truss posera ses valises à Downing Street dans un contexte économique et social explosif, avec une inflation qui dépasse les 10% et une hausse exorbitante des factures d’énergie qui menace les familles comme les écoles, les hôpitaux et les entreprises.