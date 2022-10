Politique : Liz Truss promet de sortir le Royaume-Uni «de la tempête»

Avec la volonté de renouveler un pouvoir conservateur à la tête du pays depuis douze ans, la Première ministre a réaffirmé vouloir «en finir avec le cycle d’impôts élevés et faible croissance» et insisté sur son objectif de faire «croître l’économie britannique». «Le statu quo n’est pas une option», a-t-elle insisté dans un discours introduit par un tube des années 1990, «Moving on up», qui parle de ras-le-bol et de séparation sans retour.