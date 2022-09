Royaume-Uni : Liz Truss reçue par la reine pour être nommée Première ministre britannique

La nouvelle dirigeante devient le 15e chef de gouvernement des 70 ans de règne d’Elizabeth II.

La souveraine de 96 ans a reçu Liz Truss, mardi. AFP

Liz Truss a été nommée officiellement mardi Première ministre britannique par la reine Elizabeth II lors d’une audience au château écossais de Balmoral, ont indiqué les services de la monarque. Des images diffusées par le palais montrent la souveraine de 96 ans, s’appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante de 47 ans, qui devient le 15e chef de gouvernement de ses 70 ans de règne.

Chargée de former un gouvernement

«La reine a reçu en audience la députée Elizabeth Truss, aujourd’hui, et lui a demandé de former un nouveau gouvernement», a indiqué le palais de Buckingham, dans un communiqué. «Mme Truss a accepté l’offre de Sa Majesté et lui a baisé les mains pour marquer sa nomination en tant que Première ministre et Première Lord du Trésor», a-t-il ajouté, employant l’expression figurée décrivant cette cérémonie.

Elizabeth II avait reçu peu avant Boris Johnson qui lui avait présenté sa démission, après un peu plus de trois ans au pouvoir. La passation de pouvoir s’est tenue à Balmoral, et non au palais de Buckingham à Londres, comme c’est la tradition, en raison des problèmes de mobilité de la reine, âgée de 96 ans.

Dans un bref discours devant Downing Street au petit matin, Boris Johnson a salué son propre bilan devant une foule de soutiens et de collaborateurs. Il s’est comparé à une «fusée ayant accompli sa mission» et rentrant dans l’atmosphère. «J’offrirai à ce gouvernement mon soutien le plus fervent», a-t-il assuré. Exit le héros du Brexit: après trois ans et 44 jours, à peine plus que Theresa May qu’il avait remplacée en 2019, Boris Johnson a quitté ce qu’il avait qualifié de «meilleur job au monde», après une série de scandales ayant déclenché des dizaines de démissions dans son entourage proche, début juillet.

Gouverner en «conservatrice»

Elue par 57% des quelque 142’000 membres votants du parti conservateur, contre 43% à son rival Rishi Sunak, l’ancien ministre des Finances, Liz Truss, 47 ans, jusqu’à présent ministre des Affaires étrangères, doit rentrer à Londres pour s’adresser aux Britanniques, dans l’après-midi. Elle a promis lundi de gouverner «comme une conservatrice», de mettre en place «un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie» et de battre les travaillistes lors des législatives prévues d’ici début 2025.

Sous pression pour aider des millions de Britanniques confrontés à des factures d’énergie qui grimpent de manière astronomique, elle a dit vouloir s’attaquer «à la crise énergétique en (s)’occupant des factures d’énergie des gens, mais aussi en (s')occupant des difficultés à long terme d'approvisionnement en énergie». Troisième femme Première ministre après Margaret Thatcher (1979-1990) et Theresa May (2016-2019), l’annonce de son gouvernement, mardi, sera un premier test pour Mme Truss, qui a fait campagne très à droite.