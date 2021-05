États-Unis : Lizzo a eu un gros coup de blues

La chanteuse est apparue en larmes dans une vidéo sur TikTok. Peu après, elle a rassuré ses fans.

Cette vidéo a inquiété ses nombreux fans. Pour les rassurer, l’Américaine de 33 ans en a posté une autre, quelques heures plus tard, dans laquelle elle assurait qu’elle allait mieux: «J’avais eu une nuit très difficile et une matinée émouvante à repenser à ma vie. Là, je vais me faire un thé et prendre un bain.»