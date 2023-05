Lizzo a joué de la flûte avec son idole James Galway

«Lorsque j’avais 11 ans et que j’apprenais la flûte, j’avais besoin d’un défi par rapport à mes études. J’ai découvert l’album «The Man With the Golden Flute» (ndlr: sorti en 1992) de James Galway. Ça a changé la trajectoire de ma vie. J’ai fini par tomber amoureuse de la virtuosité de la musique à la flûte. J’ai mémorisé «The Carnival of Venice» (la version de James) à 14 ans», a commencé par écrire Lizzo dans un long post. C’est à partir de cet âge-là que le père de la chanteuse a «pris au sérieux» l’amour de sa fille pour cet instrument: «Il m’a payé des leçons avec des professeurs de niveau universitaire.» Quand son papa est décédé, l’artiste a joué un titre de Galway aux funérailles. «Des années plus tard, j’ai donc eu l’honneur de jouer au côté de Sir James Galway, de recevoir des leçons de sa part et même de jouer de sa flûte alto. Je peux dire avec certitude que je ne serais pas la musicienne que je suis aujourd’hui sans son influence. Vous êtes vraiment le roi des flûtes et j’ai hâte de rejouer avec vous», a-t-elle encore ajouté.