États-Unis : Lizzo a un album dans les tuyaux

La chanteuse américaine a révélé que son quatrième disque était prêt. Aucune date de sortie n’a encore été donnée.

Depuis trois ans, et sa victoire aux Grammy Awards, Lizzo est devenue une personnalité incontournable de la musique. Celle qui rêve de poser nue dans «Playboy» a raconté lors d’une conférence, dimanche 13 mars 2022 au festival South by Southwest à Austin (États-Unis), que son prochain album, le quatrième de sa carrière, était pratiquement prêt.

«Je peux enfin le révéler à tout le monde. Dès la fin de cette keynote, je vais prendre l’avion pour rentrer à la maison et masteriser mon album (ndlr: dernière étape de production avant la sortie). Il est donc terminé et il arrive très très bientôt. Il est vraiment bon. J’ai bossé très dur dessus, il a donc plutôt intérêt à être bon», a plaisanté la chanteuse de 33 ans, qu’on verra dans la téléréalité de Prime Video «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls» où elle recherche des danseuses pour l’accompagner avec elle sur sa prochaine tournée.