États-Unis : Lizzo agace sa famille avec ses tenues légères

La chanteuse s’affiche régulièrement peu vêtue ce qui choque son entourage. Elle s’en amuse.

Au rayon des autres confidences, la musicienne a témoigné toute l’estime qu’elle porte à Beyoncé, qu’elle n’a pour l’heure jamais eu l’occasion de rencontrer. «Quand je n’étais pas bien ou quand on me harcelait, je l’écoutais dans ma chambre et ça me transportait. Je ressentais quelque chose, j’avais l’impression que ma vie allait devenir meilleure», a-t-elle livré.