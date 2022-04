Body positive – Lizzo crée une marque de lingerie gainante

«Se sentir sexy ne devrait pas être un privilège», «Nous créons nos propres règles et célébrons toutes les morphologies». Les légendes des posts Instagram de la marque Yitty, créée par la chanteuse Lizzo , donnent le ton. Cette nouvelle marque de shapewear (sous-vêtements gainants) est pour tout le monde.

Casser les codes

Une vision inclusive de la mode chère à l’artiste américaine qui est l’une des icônes phares du mouvement Body Positive. Mais, proposer des sous-vêtements gainants n’irait-il pas à l’encontre du principe d’acceptation de soi prôné par ce mouvement? «Je ne cherche pas à changer le corps des personnes, répond Lizzo dans une interview accordée à «The New York Times». Ce que je veux, c’est modifier l’essence même du shapewear. Je vends plus que des sous-vêtements. Ce que je vends, c’est l’idée que l’on peut faire ce que l’on veut de son corps, porter ce que l’on souhaite et se sentir bien dans sa peau.»