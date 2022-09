Body Positive: Lizzo fait un défilé de mode seule chez elle

On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. C’est, en substance, la leçon de mode donnée par Lizzo. La rappeuse américaine, âgée de 34 ans, est la meilleure ambassadrice de la marque Yitty qu’elle a fondée. Ce week-end, la chanteuse a diffusé des vidéos tournées chez elle dans lesquelles elle présente des vêtements et des sous-vêtements. On trouve pêle-mêle des articles soldés de cet été et des nouveautés de l’automne.