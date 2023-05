La chanteuse Lizzo a rendu un vibrant hommage à Tina Turner

Lizzo, qui s’est mise à la musique grâce au flûtiste James Galway, a été très touchée par la disparition de Tina Turner. Sur la scène du Footprint Center à Phoenix, en Arizona, la chanteuse de 35 ans était en effet extrêmement émue au moment de lui rendre hommage. L’Américaine, amatrice de sport, a posté des vidéos de cette magnifique séquence sur les réseaux sociaux, le 25 mai 2023. On peut voir la star aux quatre Grammy Awards expliquer à la foule, tout en retenant ses larmes: «Nous avons perdu une icône. Je ne me suis pas autorisée à être triste. Je ne me suis pas autorisée à pleurer à ce sujet. Et je ne veux pas le faire maintenant parce que je préfère, de loin, célébrer l’incroyable légende qu’est Tina Turner. En tant que femme noire dans le monde du rock, je n’existerais pas sans la reine du rock’n’roll.»