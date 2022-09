Lizzo joue avec une flûte en cristal de 1813

États-Unis : Lizzo joue avec une flûte en cristal de plus de 200 ans

Lizzo est une privilégiée. Mardi 27 septembre 2022 lors d’un show à Washington, l’Américaine, qui était en lice aux Emmy Awards , a eu la chance de jouer avec un instrument hors du commun. Il s’agissait d’une flûte en cristal datant de 1813. Et ce n’est pas tout. L’objet avait appartenu à James Madison, 4e président des États-Unis. «La bibliothèque du congrès m’a autorisé à jouer de cette flûte en cristal vieille de plus de 200 ans sur scène. Personne n’avait encore jamais entendu le son qu’elle produisait. Maintenant vous savez», s’est extasiée Lizzo, 34 ans, sur Instagram . Elle a ajouté qu’elle considérait l’instrument comme un «héritage»: «En tant que flûtiste, ce moment est iconique. Je ne m’en remettrai jamais».

Le 23 septembre 2022, Carla Hayden, bibliothécaire à la bibliothèque du congrès avait interpellé l’artiste sur Twitter. «Nous avons la plus grande collection de flûtes du monde avec plus de 1800. Elle inclut celle en cristal de 1813 du président James Madison. Lizzo, on serait ravi que tu viennes la voir et même en jouer quand tu te produiras à Washington la semaine prochaine», a posté la responsable. Le lendemain de ce tweet, la chanteuse avait répondu qu’elle viendrait et qu’elle allait en jouer.