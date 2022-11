Lizzo offre une de ses robes à une fan

«Peut-être qu’il y a quelques larmes sur ta robe… Les mots ne suffisent pas, et merci n’est pas suffisant. Mais MERCI! Je suis sans voix. Lizzo tu es la meilleure», remercie, émue et surprise, Aurielle Marie dans une vidéo postée mercredi 16 novembre sur TikTok. L’Américaine vient de recevoir une robe de la chanteuse par colis.

Il y a quelques semaines, cette poétesse de Géorgie avait posté une vidéo dans laquelle elle expliquait être nominée pour un prix récompensant les auteurs de son État. «Je n’ai rien à me mettre pour fouler le tapis rouge.»

«Tu m’as aidée à être audacieuse»

«Je ne peux pas mentir, plus je pense à ma tenue, moins j’ai envie d’y aller. Et ça me semble dommage.» Elle a alors interpellé son idole, Lizzo, sur TikTok pour lui demander de lui prêter une tenue: «J’ai juste besoin de savoir, je dois demander, est-ce que je peux, s’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît, porter ta robe des Emmys 2022, s’il te plaît, c’est ma préférée!» Il s’agit d’une robe rouge en tulle de Giambatista Valli.