La Slovénie sous l’eau, la «pire catastrophe naturelle» en 30 ans

Les inondations consécutives aux pluies torrentielles tombées depuis jeudi en Slovénie, faisant trois morts, sont la «pire catastrophe naturelle» depuis une trentaine d’années, a constaté samedi le Premier ministre, Robert Golob. Alors que des opérations de nettoyage et de secours se poursuivent, l’amélioration progressive de la météo permet d’évaluer les dégâts qui sont considérables: plus d’un demi-milliard d’euros, selon lui.

«C’est la pire catastrophe naturelle de l’histoire récente de la Slovénie, les deux tiers du pays sont touchés», a déclaré Robert Golob, après avoir réuni le conseil de sécurité nationale. Avec la brusque montée des eaux et les glissements de terrain causés par la pluie, de larges étendues du centre et du nord du pays sont submergées, l’accès à des villages coupé et la circulation routière perturbée.