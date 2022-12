Grève SNCF: «ll est encore possible d’éviter de gâcher le weekend du jour de l’An»

Grève SNCF : «ll est encore possible d’éviter de gâcher le week-end du jour de l’An»

Le mouvement de grève a été lancé par un collectif de contrôleurs hors de tout cadre syndical et a provoqué l’annulation de deux trains sur cinq, samedi et dimanche. Ce collectif s’est appuyé sur les syndicats pour porter ses revendications et déposer des préavis mais n’a pas réussi à trouver un accord avec la direction. Les syndicats ont donc ensuite maintenu leur préavis – sauf l’Unsa-Ferroviaire – tout en n’appelant pas à la grève.

«On a tout donné pour éviter la grève»

«On a tout donné pour éviter la grève», a rappelé M. Farandou, insistant sur les négociations annuelles obligatoire (NAO) conclues début décembre qui ont entériné une revalorisation salariale moyenne de près de 6% en 2023 pour les cheminots, d’après lui. «Et pour les chefs de bord TGV, on a même ajouté 1,5 point de plus», a-t-il souligné. «On a mis de l’emploi, on a donné la garantie qu’il y ait deux chefs de bord par TGV et on a pris des engagements de déroulement de carrière», a ensuite fait remarquer le PDG.