Un contingent qui ne joue plus son rôle

Ce problème n’est pas nouveau et il a déjà été identifié. On y a répondu à l’époque en fixant un contingent, a reconnu de son côté Adèle Thorens (Verts/VD), au nom de la minorité. «Mais ce contingent, fixé à une période où on buvait bien plus, ne joue plus le rôle protecteur pour lequel il a été mis en place», a-t-elle souligné. La production locale est donc soumise à une concurrence particulièrement violente. D’autant que les pays voisins, à l’image de l’Italie, disposent de gros moyens pour promouvoir leurs vins à l’étranger et donc aussi en Suisse, a-t-elle prévenu.