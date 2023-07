Opposition iranienne: «Il ne servira à rien de protéger Khamenei de son inévitable chute»

«La dictature religieuse est au bord de l’effondrement»

«Aucun régime oppresseur ne peut durer éternellement»

«C’est très important de montrer que nous sommes ici, dans un pays démocratique, et que nous poursuivons leur résistance», a de son côté estimé Yegame Samini, 30 ans, une étudiante iranienne vivant en Norvège depuis une douzaine d’années. «Si la jeunesse d’Iran voit les vidéos d’ici, elle y verra vraiment un signe de soutien», a acquiescé Asal Rezapour, une étudiante luxembourgeoise d’origine iranienne. «Nous on est dehors, on pourrait aussi vivre notre vie (et passer à autre chose, NDLR). Mais à la fin, on est toujours avec eux».