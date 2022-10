Parlement fédéral : Lobbywatch se trompe sur une élue du Centre et s’excuse

La conseillère nationale Ruth Humbel n’est pas l’élue du Parlement qui a le plus de mandats externes rémunérés.

L’analyse sur les liens d’intérêts des parlementaires publiée lundi par Lobbywatch a classé par erreur la conseillère nationale Ruth Humbel (Le Centre/AG) en tête du classement des élus ayant le plus de mandats externes rémunérés. L’information a été largement relayée par les médias en Suisse, dont «20 minutes».

Lobbywatch a reconnu son erreur et s’est excusé auprès de l’élue sur Twitter. Certains mandats bénévoles ont été comptés comme étant payés, explique l’organisation. Ruth Humbel est finalement classée 7e avec 14 mandats et la première marche du podium est occupée par le PLR Peter Schilliger (17 mandats).

L’Argovienne conteste le système de comptage des mandats externes rémunérés utilisé par Lobbywatch. «En ce qui me concerne, les deux mandats de chez Concordia et ZurzachCare, sont considérés comme neuf mandats», critique Ruth Humbel. L’organisation défend sa méthode invoquant les règles de transparences imposées aux parlementaires. «Ruth Humbel est d’avis que ses quatre mandats à la caisse maladie Concordia et ses cinq mandats au sein du groupe d’entreprises ZurzachCare ne devraient être comptés que comme un seul», se défend Lobbywatch.