France : L’obélisque de Paris s’offre une cure de jouvence pour l’été

Le monument égyptien, vieux de plus de 3000 ans et qui trône sur la place de la Concorde depuis 1836, va être restauré ces prochains mois.

L’obélisque de la Concorde, colonne de granit venue du temple de Louxor, en Égypte, et qui trône au centre de la célèbre place parisienne depuis 1836, sera restauré d’ici à l’été, à l’occasion du bicentenaire du déchiffrage des hiéroglyphes par l’égyptologue français Champollion.

Le monolithe, surnommé «le plus vieux monument de Paris» (3300 ans) et qui mesure 23 m de hauteur (30 m avec son piédestal) pour un poids de 222 tonnes, est coiffé d’une petite pyramide recouverte de feuilles d’or depuis 1998. Il va être nettoyé de la pellicule de pollution qui s’est incrustée dans les symboles égyptiens sculptés dans la pierre, a indiqué lundi la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot, en présentant le chantier.

Le monument sera restauré par des techniciens et experts pour un coût de 1 million d’euros financé à 86% par la société spécialisée Kärcher, qui a déjà restauré la statue de la Liberté, à New York, et le Christ rédempteur, à Rio de Janeiro.