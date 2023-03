Suisse : L’obésité doit être reconnue comme une maladie à part entière

L’Alliance Obésité Suisse demande que l’obésité soit intégrée comme maladie à part entière lors de la prochaine révision de la stratégie «Maladies non transmissibles».

En Suisse, 12% des hommes et 10% des femmes sont atteints d’obésité (image d’illustration).

À l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité, qui «a pour objectif un changement de perspective sur la maladie», l’Alliance Obésité Suisse a publié une série de recommandations. Dans un communiqué de presse paru ce samedi, elle explique vouloir notamment «intégrer la maladie chronique qu’est l’obésité dans la stratégie de politique de santé «Maladies non transmissibles» (stratégie MNT) et prendre des mesures d’information plus ciblées».