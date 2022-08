Warner Bros Discovery veut protéger la marque DC

Selon le président de Warner Bros. : «DC est quelque chose que nous pouvons améliorer»

«Vous regardez Batman, Superman, Wonder Woman ou Aquaman – ce sont des marques qui sont connues partout dans le monde. Nous avons fait une mise à zéro. Nous avons restructuré l’entreprise pour qu’elle se concentre sur ses activités et qu’une équipe dotée d’un plan sur 10 ans se consacre exclusivement à l’univers DC. Nous pensons que nous pouvons construire une entreprise qui perdure», a-t-il déclaré ce jeudi 4 août 2022 dans les colonnes du «Hollywood Reporter».

Trois films prêts

Et certains films à venir semblent suffisamment prêts aux yeux du patron. Il s’agit de «Black Adam», avec Dwayne Johnson, et de «Shazam! La Rage des Dieux» – le 2e volet des aventures du superhéros joué par Zachary Levi. «Nous sommes très enthousiastes à leur sujet. Nous les avons vus. Nous pensons qu’ils sont formidables, et nous pensons que nous pouvons les rendre encore meilleurs», a affirmé le président du studio. Ces films devraient sortir en octobre 2022 pour le premier et décembre 2022 pour le second.