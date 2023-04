Attentats de Bruxelles: L’objectif était de frapper Paris durant l’Euro 2016

«Ce sera la première fois qu’un Euro est annulé»

Dans ce fichier audio, enregistré entre le 11 et le 13 mars 2016, on entend Najim L., un des kamikazes de l’aéroport, expliquer à «Abou Ahmed» (identifié plus tard comme étant Oussama A., le commanditaire présumé des attentats du 13-Novembre et de Bruxelles, ndlr) qu’il faudrait cibler Paris pour faire annuler l’Euro.

«Il va y avoir un drame»

Lors de son interrogatoire, il a raconté qu’Ibrahim E. disposait de deux bombes, l’une composée de 30 kg d’explosifs et une autre de 20 kg dans un sac à dos quand il s’est rendu à l’aéroport de Bruxelles. L’accusé, qui transportait lui même 20 kg d’explosifs, a raconté qu’il avait renoncé à déclencher sa bombe en voyant «des femmes et des enfants» dans la file d’attente où il devait passer à l’action. «Je suis d’accord pour certaines choses, pas pour d’autres. Je sais qu’il va y avoir un drame», a-t-il expliqué.

Il quitte l’aéroport en évoquant «le stress»

Il a précisé qu’il savait que deux attentats devaient se produire à Bruxelles, mais qu’il ignorait où aurait lieu le second. Il a également reconnu avoir quitté l’aéroport sans désamorcer sa bombe en évoquant «le stress» et «la peur».

«De quoi aviez-vous peur? Pour votre vie ou de vous faire arrêter», lui demande la présidente de la cour Laurence Massart. «C’est un mélange de tout et bien plus que ça», répond Mohamed A. Le double attentat islamiste de Bruxelles, à l’aéroport et dans le métro, a causé la mort de 32 personnes et fait plus de 300 blessés.